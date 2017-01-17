Список погибших в результате крушения «Боинга-747» вывесили в оперативном штабе МЧС (последние данные)

В оперативном штабе МЧС вывесили список погибших 16 января в результате крушения «Боинга-747» в аэропорту «Манас».

Кожоналиева Наргиза Эсенгуловна, 1988 г .р. Увезли в Нарын родственники.

Белекова А.Р., 2003 г .р. В морге.

Белекова Мадина, 2013 г .р. В морге.

Исакова Гулжан Муратбековна, 1980 г .р. Увезли в Нарын родственники.

Шаршенбеков Руслан Нурланович, 2011 г .р. Увезли в Нарынскую область родственники.

Шералы уулу Уларбек, 1990 г .р. Увезли в Бишкек родственники.

Жумалы кызы Акмарал, 1991 г .р. Увезли в Бишкек родственники.

Шералиева Сабина, 2012 г .р. Увезли в Бишкек родственники.

Шералиева Айпери, 2015 г .р. Увезли в Бишкек родственники.

Осмонов Санжар Абдыманапович, 1982 г .р. Увезли в Бишкек машиной МЧС.

Чоноева Кундуз, 1985 г .р., была беременна. Увезли в Бишкек.

Осмонов Айболот, 2005 г .р. Увезли в Бишкек машиной МЧС.

Санжар кызы Аяна, 2007 г .р. Увезли в Бишкек машиной МЧС.

Санжар уулу Анарбек, 2014 г .р. Увезли в Бишкек машиной МЧС.

Карыпбаев Эрзат Нурланович, 2012 г .р. Увезли в Аламудунский район родственники.

Каыпбаева Жылдыз Нурлановна, 2015 г .р. Увезли в Аламудунский район родственники.

Курманбеков Аман Кубанычбекович, 1997 г .р. Увезли в Аламудунский район родственники.

Дербишалиев Азамат Аттокурович, 1983 г .р. Увезли в Аламудунский район родственники.

Жумакунова Наргиза Болотбековна, 1984 г .р. Увезли в Аламудунский район родственники.

Абакирова Раяна Азаматовна, 2016 г .р. Увезли в Аламудунский район родственники.

Абакиров Актан Азаматович, 2011 г .р. Увезли в Аламудунский район родственники.

Солтокенов Анарбек Садыбакасович, 1960 г .р. Увезли в Московский район машиной МЧС.

Солтокенова Фарида Алмазбековна 1969 г .р. Увезли в Московский район машиной МЧС.

Солтокенов Айбек Анарбекович, 1988 г .р. Увезли в Московский район машиной МЧС.

Солтокенова Мариам 2009, г .р. Увезли в Московский район машиной МЧС.

Орозбаева Бунавар, 1950 г .р. Увезли в Алайский район Ошской области машиной МЧС.

Калимова Айниса, 1976 г .р. Увезли в Алайский район Ошской области машиной МЧС.

Орозбаева Айжамал, 1989 г .р. Увезли в Алайский район Ошской области машиной МЧС.

Максатбеков Тимур, 2005 г .р. Увезли в Алайский район Ошской области машиной МЧС.

Шайырбек уулу Айбол, 2006 г .р. Увезли в Алайский район Ошской области машиной МЧС.

Баатыров Суйунбай Жапарович, 1966 г .р. Увезли в морг Бишкека.

Дуйшеева Венера Рахманкуловна, 1993 г .р. Была беременна. Увезли в Ноокенский район Джалал-Абадской области родственники.

Камилов Алибек, 2011 г .р. Увезли в Ноокенский район Джалал-Абадской области родственники.

Камилов Исабек, 2013 г .р. Увезли в Ноокенский район Джалал-Абадской области родственники.

Тела трех пилотов находятся в морге.