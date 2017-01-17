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Список погибших в результате крушения «Боинга-747» вывесили в оперативном штабе МЧС (последние данные)

17/01/17 10:30, Бишкек – ИА «24.kg», Суйунбек ШАМШИЕВ

В оперативном штабе МЧС вывесили список погибших 16 января в результате крушения «Боинга-747» в аэропорту «Манас».

 

Кожоналиева Наргиза Эсенгуловна, 1988 г.р. Увезли в Нарын родственники.

 

Белекова А.Р., 2003 г.р. В морге.

 

Белекова Мадина, 2013 г.р. В морге.

 

Исакова Гулжан Муратбековна, 1980 г.р. Увезли в Нарын родственники.

 

Шаршенбеков Руслан Нурланович, 2011 г.р. Увезли в Нарынскую область родственники.

 

Шералы уулу Уларбек, 1990 г.р. Увезли в Бишкек родственники.

 

Жумалы кызы Акмарал, 1991 г.р. Увезли в Бишкек родственники.

 

Шералиева Сабина, 2012 г.р. Увезли в Бишкек родственники.

 

Шералиева Айпери, 2015 г.р. Увезли в Бишкек родственники.

 

Осмонов Санжар Абдыманапович, 1982 г.р. Увезли в Бишкек машиной МЧС.

 

Чоноева Кундуз, 1985 г.р., была беременна. Увезли в Бишкек.

 

Осмонов Айболот, 2005 г.р. Увезли в Бишкек машиной МЧС.

 

Санжар кызы Аяна, 2007 г.р. Увезли в Бишкек машиной МЧС.

 

Санжар уулу Анарбек, 2014 г.р. Увезли в Бишкек машиной МЧС.

 

Карыпбаев Эрзат Нурланович, 2012 г.р. Увезли в Аламудунский район родственники.

 

Каыпбаева Жылдыз Нурлановна, 2015 г.р. Увезли в Аламудунский район родственники.

 

Курманбеков Аман Кубанычбекович, 1997 г.р. Увезли в Аламудунский район родственники.

 

Дербишалиев Азамат Аттокурович, 1983 г.р. Увезли в Аламудунский район родственники.

 

Жумакунова Наргиза Болотбековна, 1984 г.р. Увезли в Аламудунский район родственники.

 

Абакирова Раяна Азаматовна, 2016 г.р. Увезли в Аламудунский район родственники.

 

Абакиров Актан Азаматович, 2011 г.р. Увезли в Аламудунский район родственники.

 

Солтокенов Анарбек Садыбакасович, 1960 г.р. Увезли в Московский район машиной МЧС.

 

Солтокенова Фарида Алмазбековна 1969 г.р. Увезли в Московский район машиной МЧС.

 

Солтокенов Айбек Анарбекович, 1988 г.р. Увезли в Московский район машиной МЧС.

 

Солтокенова Мариам 2009, г.р. Увезли в Московский район машиной МЧС.

 

Орозбаева Бунавар, 1950 г.р. Увезли в Алайский район Ошской области машиной МЧС.

 

Калимова Айниса, 1976 г.р. Увезли в Алайский район Ошской области машиной МЧС.

 

Орозбаева Айжамал, 1989 г.р. Увезли в Алайский район Ошской области машиной МЧС.

 

Максатбеков Тимур, 2005 г.р. Увезли в Алайский район Ошской области машиной МЧС.

 

Шайырбек уулу Айбол, 2006 г.р. Увезли в Алайский район Ошской области машиной МЧС.

 

Баатыров Суйунбай Жапарович, 1966 г.р. Увезли в морг Бишкека.

 

Дуйшеева Венера Рахманкуловна, 1993 г.р. Была беременна. Увезли в Ноокенский район Джалал-Абадской области родственники.

 

Камилов Алибек, 2011 г.р. Увезли в Ноокенский район Джалал-Абадской области родственники.

 

Камилов Исабек, 2013 г.р. Увезли в Ноокенский район Джалал-Абадской области родственники.

 

Тела трех пилотов находятся в морге.

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43342/

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