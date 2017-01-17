Список погибших в результате крушения «Боинга-747» вывесили в оперативном штабе МЧС (последние данные)

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В оперативном штабе МЧС вывесили список погибших 16 января в результате крушения «Боинга-747» в аэропорту «Манас».
Кожоналиева Наргиза Эсенгуловна,
Белекова А.Р.,
Белекова Мадина,
Исакова Гулжан Муратбековна,
Шаршенбеков Руслан Нурланович,
Шералы уулу Уларбек,
Жумалы кызы Акмарал,
Шералиева Сабина,
Шералиева Айпери,
Осмонов Санжар Абдыманапович,
Чоноева Кундуз,
Осмонов Айболот,
Санжар кызы Аяна,
Санжар уулу Анарбек,
Карыпбаев Эрзат Нурланович,
Каыпбаева Жылдыз Нурлановна,
Курманбеков Аман Кубанычбекович,
Дербишалиев Азамат Аттокурович,
Жумакунова Наргиза Болотбековна,
Абакирова Раяна Азаматовна,
Абакиров Актан Азаматович,
Солтокенов Анарбек Садыбакасович,
Солтокенова Фарида Алмазбековна
Солтокенов Айбек Анарбекович,
Солтокенова Мариам
Орозбаева Бунавар,
Калимова Айниса,
Орозбаева Айжамал,
Максатбеков Тимур,
Шайырбек уулу Айбол,
Баатыров Суйунбай Жапарович,
Дуйшеева Венера Рахманкуловна,
Камилов Алибек,
Камилов Исабек,
Тела трех пилотов находятся в морге.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/43342/