Крушение «Боинга-747». Тела погибших опознали без экспертизы

Тела погибших при крушении «Боинга-747» смогли опознать без экспертизы. Об этом сообщил журналистам заместитель директора Республиканского центра судебно-медицинской экспертизы Эрнст Акунов.

Он рассказал, что судмедэкспертам удалось собрать и сопоставить все останки, не прибегая к генетической экспертизе. По имеющимся данным родственники могут опознать тела погибших.

На сегодня в бишкекском морге опознали 37 тел, в том числе трех членов экипажа разбившегося «Боинга-747».