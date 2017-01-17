Крушение «Боинга-747». Тела погибших опознали без экспертизы

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Тела погибших при крушении «Боинга-747» смогли опознать без экспертизы. Об этом сообщил журналистам заместитель директора Республиканского центра судебно-медицинской экспертизы Эрнст Акунов.
Он рассказал, что судмедэкспертам удалось собрать и сопоставить все останки, не прибегая к генетической экспертизе. По имеющимся данным родственники могут опознать тела погибших.
На сегодня в бишкекском морге опознали 37 тел, в том числе трех членов экипажа разбившегося «Боинга-747».
URL: http://www.24.kg/obschestvo/43346/