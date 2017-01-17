Телефонным террористом оказался подросток

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Телефонным террористом, сообщившим о заложенной бомбе в здании Октябрьского районного суда, оказался 16-летний подросток. Об этом сообщила пресс-служба Госкомитета национальной безопасности КР.
По ее данным, в ходе оперативно-разыскных мероприятий ГКНБ совместно с ГУВД Бишкека задержали бишкекчанина Ж.А., 2001 года рождения.
Установлено, что подросток совершил звонок из хулиганских побуждений. В настоящее время проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия.
Напомним, накануне на пульт Службы «102» поступил анонимный звонок о заложенном взрывном устройстве в здании Октябрьского райсуда.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/43348/