Телефонным террористом оказался подросток

Телефонным террористом, сообщившим о заложенной бомбе в здании Октябрьского районного суда, оказался 16-летний подросток. Об этом сообщила пресс-служба Госкомитета национальной безопасности КР.

По ее данным, в ходе оперативно-разыскных мероприятий ГКНБ совместно с ГУВД Бишкека задержали бишкекчанина Ж.А., 2001 года рождения.

Установлено, что подросток совершил звонок из хулиганских побуждений. В настоящее время проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия.

Напомним, накануне на пульт Службы «102» поступил анонимный звонок о заложенном взрывном устройстве в здании Октябрьского райсуда.