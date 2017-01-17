Крушение «Боинга-747». В больницах остаются 13 пострадавших

В больницах остаются 13 пострадавших в результате крушения «Боинга-747» в районе международного аэропорта «Манас». Об этом ИА «24.kg» сообщили в Министерстве здравоохранения.

По их данным, всего в ЧП пострадало 16 человек, в том числе восемь детей. Один ребенок находится в Сокулукской больнице, семь – в столичной третьей детской больнице.

Троим из 16 пострадавших медицинская помощь оказана в амбулаторных условиях, 13 госпитализированы.

«Состояние всех пациентов удовлетворительное, средней тяжести. Кроме одного мужчины, получившего ожоги 45 процентов тела. Он находится в очень тяжелом состоянии в Бишкекском научно-исследовательском центре травматологии и ортопедии», - проинформировали в Минздраве.

Опознано 37 тел, в том числе три летчика. Отметим, тело четвертого члена экипажа сегодня обнаружено и отправлено в морг.