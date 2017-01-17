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Крушение «Боинга-747». Семьям погибших правительство выплатит по 70 тысяч сомов (обновлено)

17/01/17 11:14, Бишкек – ИА «24.kg», Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Семьям погибших при крушении в районе аэропорта «Манас» транспортного самолета «Боинг-747» правительство выплатит по 70 тысяч сомов. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата кабмина.

 

Отмечается, что сегодня премьер-министр Сооронбай Жээнбеков провел совещание по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим в результате катастрофы.

 

«Сейчас практически все улицы в дачном поселке подключены к электроснабжению. Энергетики ведут непрерывную работу по восстановлению подачи жителям электроэнергии. Возобновились поиски тел погибших на месте катастрофы», - информируют в правительстве.

 

На сегодня 11 семей, пострадавших в результате авиакатастрофы, находятся у родственников.

 

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков отметил, что для оказания поддержки правительство выделит семьям погибших по 70 тысяч сомов.

 

В оперативном порядке поручили сформировать список оставшихся без жилья для оказания конкретной помощи.

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43351/

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