Крушение «Боинга-747». Семьям погибших правительство выплатит по 70 тысяч сомов (обновлено)

Семьям погибших при крушении в районе аэропорта «Манас» транспортного самолета «Боинг-747» правительство выплатит по 70 тысяч сомов. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата кабмина.

Отмечается, что сегодня премьер-министр Сооронбай Жээнбеков провел совещание по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим в результате катастрофы.

«Сейчас практически все улицы в дачном поселке подключены к электроснабжению. Энергетики ведут непрерывную работу по восстановлению подачи жителям электроэнергии. Возобновились поиски тел погибших на месте катастрофы», - информируют в правительстве.

На сегодня 11 семей, пострадавших в результате авиакатастрофы, находятся у родственников.

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков отметил, что для оказания поддержки правительство выделит семьям погибших по 70 тысяч сомов.

В оперативном порядке поручили сформировать список оставшихся без жилья для оказания конкретной помощи.