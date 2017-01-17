Переход школ в Кыргызстане на пятидневку. Количество учебных часов не сократилось

Министерство образования и науки Кыргызстана дает разъяснения в связи с переходом на пятидневную учебную неделю.

В настоящее время в республике работает 2 тысячи 218 общеобразовательных школ, 252 из них – гимназии, лицеи, школы с углубленным изучением предметов, гимназическими классами и экспериментальными площадками.

«Со II полугодия 2016/2017 учебного года начальные классы всех школ, независимо от их статуса, обучаются по пятидневному режиму. Учебная нагрузка в начальных классах составляет: в первом классе - 20 часов, во втором – 22, в третьем – 24, в четвертом - 25 часов. По физиологическим и психологическим показателям учащиеся в этих классах усваивают учебный материал за 4-5 уроков в день с учетом расписания занятий в соответствии с санитарными правилами и нормами», - пояснили в ведомстве.

Кроме того, на пятидневный режим обучения переходят учащиеся средних и старших классов общеобразовательных школ, в которых недельная учебная нагрузка не превышает 30 часов. Там, где учебные программы составлены по гимназическим и лицейским профилям, будут учиться шесть дней.