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Переход школ в Кыргызстане на пятидневку. Количество учебных часов не сократилось

17/01/17 11:17, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

Министерство образования и науки Кыргызстана дает разъяснения в связи с переходом на пятидневную учебную неделю.

 

В настоящее время в республике работает 2 тысячи 218 общеобразовательных школ, 252 из них – гимназии, лицеи, школы с углубленным изучением предметов, гимназическими классами и экспериментальными площадками. 

 

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«Со II полугодия 2016/2017 учебного года начальные классы всех школ, независимо от их статуса, обучаются по пятидневному режиму. Учебная нагрузка в начальных классах составляет: в первом классе - 20 часов, во втором – 22, в третьем – 24, в четвертом - 25 часов. По физиологическим и психологическим показателям учащиеся в этих классах усваивают учебный материал за 4-5 уроков в день с учетом расписания занятий в соответствии с санитарными правилами и нормами», - пояснили в ведомстве.

 

Кроме того, на пятидневный режим обучения переходят учащиеся средних и старших классов общеобразовательных школ, в которых недельная учебная нагрузка не превышает 30 часов. Там, где учебные программы составлены по гимназическим и лицейским профилям, будут учиться шесть дней.

 

  • Министерство отмечает, что переход на пятидневную учебную неделю не влияет на объем педагогической нагрузки, так как количество учебных часов базисного учебного плана, утвержденного приказом на текущий учебный год, не сократилось.

 

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43353/

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