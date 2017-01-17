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Крушение «Боинга-747». Во время пятничного намаза в мечетях установят урны для сбора денег

17/01/17 11:39, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

Муфтий Кыргызстана сегодня подписал приказ о проведении чтений Священного Корана, совершения во всех мечетях республики молебна о погибших в результате крушения «Боинга-747».

 

Все сотрудники Духовного управления мусульман Кыргызстана выделят однодневную зарплату в качестве помощи.

 

Помимо этого во всех мечетях, где проводится пятничная молитва, выставят специальные урны для сбора денег. Все собранные средства переведут на специальный счет для помощи пострадавшим.

 

Сегодня в Кыргызстане траур.

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43357/

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