Крушение «Боинга-747». Во время пятничного намаза в мечетях установят урны для сбора денег

Муфтий Кыргызстана сегодня подписал приказ о проведении чтений Священного Корана, совершения во всех мечетях республики молебна о погибших в результате крушения «Боинга-747».

Все сотрудники Духовного управления мусульман Кыргызстана выделят однодневную зарплату в качестве помощи.

Помимо этого во всех мечетях, где проводится пятничная молитва, выставят специальные урны для сбора денег. Все собранные средства переведут на специальный счет для помощи пострадавшим.

Сегодня в Кыргызстане траур.