Крушение «Боинга-747». Во время пятничного намаза в мечетях установят урны для сбора денег

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Муфтий Кыргызстана сегодня подписал приказ о проведении чтений Священного Корана, совершения во всех мечетях республики молебна о погибших в результате крушения «Боинга-747».
Все сотрудники Духовного управления мусульман Кыргызстана выделят однодневную зарплату в качестве помощи.
Помимо этого во всех мечетях, где проводится пятничная молитва, выставят специальные урны для сбора денег. Все собранные средства переведут на специальный счет для помощи пострадавшим.
Сегодня в Кыргызстане траур.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/43357/