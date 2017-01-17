Комиссия МАК приступила к расследованию причин крушения под Бишкеком «Боинга-747»

Комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) приступила к расследованию крушения грузового «Боинга-747» возле аэропорта «Манас». Об этом говорится на сайте комитета.

На основании межгосударственного соглашения о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства, участником которого является Кыргызстан, и авиационного законодательства страны техническое расследование авиапроисшествия проводится комиссией МАК с участием представителей КР. Комиссия приступила к работе.

В соответствии с международными документами в ней участвуют представители Турции (как государства - эксплуатанта и регистрации воздушного судна), а также США (как государства - разработчика, изготовителя лайнера и двигателей). Техническая комиссия работает в тесном взаимодействии с правительственной комиссией КР по ликвидации последствий и оказанию помощи родственникам погибших и пострадавшим.

По словам министра транспорта и дорог Жамшитбека Калилова, специалисты прибудут сегодня после обеда.

В результате падения самолета погибли, по предварительным данным Минздрава, 37 человек, включая экипаж «Боинга».