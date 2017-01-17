Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл соболезнует народу Кыргызстана

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл выразил соболезнования Алмазбеку Атамбаеву и всему народу Кыргызстана. Об этом сообщили в Бишкекской и Кыргызстанской епархии.

«Глубокой скорбью отозвалась в моем сердце весть о произошедшем под Бишкеком 16 января крушении самолета, унесшем жизни более 30 человек. Примите мои самые искренние соболезнования. Молюсь Господу Вседержителю об укреплении сил всех, кого коснулась эта страшная трагедия, а также всех, кто потерял в этой катастрофе родных и близких», - говорится в сообщении.