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Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл соболезнует народу Кыргызстана

17/01/17 12:15, Бишкек – ИА «24.kg», Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл выразил соболезнования Алмазбеку Атамбаеву и всему народу Кыргызстана. Об этом сообщили в Бишкекской и Кыргызстанской епархии.

 

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«Глубокой скорбью отозвалась в моем сердце весть о произошедшем под Бишкеком 16 января крушении самолета, унесшем жизни более 30 человек. Примите мои самые искренние соболезнования. Молюсь Господу Вседержителю об укреплении сил всех, кого коснулась эта страшная трагедия, а также всех, кто потерял в этой катастрофе родных и близких», - говорится в сообщении.

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43362/

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