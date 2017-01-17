Крушение «Боинга-747». Епископ Даниил совершил литию по погибшим в авиакатастрофе

Епископ Бишкекский и Кыргызстанский Даниил совершил литию по погибшим в авиакатастрофе. Об этом сообщили в пресс-службе епархии.

Ранним утром 17 января епископ Даниил посетил место катастрофы «Боинга» и возложил цветы в память о погибших кыргызстанцах. По возвращении в Свято-Воскресенский собор он совершил литию по погибшим. После службы он обратился к прихожанам.

«В этой внезапной и страшной катастрофе погибли люди – молодые семьи с детьми. Очень много детишек. Со вчерашнего вечера я получаю звонки из России с соболезнованиями. 16 декабря в Москве отпевали погибших в авиакатастрофе под Сочи, и вот такое печальное известие из Кыргызстана. Но на все промысел Божий. Эта страшная трагедия – напоминание нам о том, что чужого горя нет, о том, что Господь каждого из нас может призвать к себе в любой момент, и мы должны быть готовы», - отметил Даниил.

Также в Епархии сообщили, что окажут помощь пострадавшим и организуют горячее питание для погорельцев.

«Сейчас люди начинают возвращаться к разрушенным домам. В ближайшие несколько дней мы будем привозить им горячую пищу. Будем собирать финансы и теплые одеяла», - заключили в епархии.