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Крушение «Боинга-747». В Кыргызстане откроют единый счет для сбора средств пострадавшим

17/01/17 12:37, Бишкек – ИА «24.kg», Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков поручил Министерству чрезвычайных ситуаций открыть единый счет для перечисления денежных средств пострадавшим в результате крушения транспортного самолета «Боинг-747», произошедшего 16 января в селе Дачи СУ Сокулукского района Чуйской области. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата кабмина.

 

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Поручение дано на совещании по вопросам оказания помощи семьям погибших и пострадавшим, ликвидации последствий, исследования причин катастрофы.

 

Счет откроют с учетом обращений физических и юридических лиц, желающих помочь семьям погибших и пострадавшим.

 

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43365/

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