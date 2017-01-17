Крушение «Боинга-747». В Кыргызстане откроют единый счет для сбора средств пострадавшим

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Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков поручил Министерству чрезвычайных ситуаций открыть единый счет для перечисления денежных средств пострадавшим в результате крушения транспортного самолета «Боинг-747», произошедшего 16 января в селе Дачи СУ Сокулукского района Чуйской области. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата кабмина.
Поручение дано на совещании по вопросам оказания помощи семьям погибших и пострадавшим, ликвидации последствий, исследования причин катастрофы.
Счет откроют с учетом обращений физических и юридических лиц, желающих помочь семьям погибших и пострадавшим.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/43365/