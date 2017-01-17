В Кыргызстане открыли единый счет для пострадавших в результате крушения «Боинга-747»

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Если ГАИ не справится, давайте спецназу поручим поиск неплательщиков транспортного налога. Если и они не справятся, то тогда надо ГКНБ подключать

Депутат Азамат Арапбаев, на заседании комитета ЖК, 17 января 2017 г.