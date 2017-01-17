В Кыргызстане открыли единый счет для пострадавших в результате крушения «Боинга-747»

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По поручению премьер-министра Сооронбая Жээнбекова для оказания помощи пострадавшим при крушении «Боинга-747», МЧС Кыргызстана открыло специальный счет.
Бизнес-сообщества, частные лица, министерства и ведомства, все желающие могут оказать финансовую помощь по указанным реквизитам:
Счет 4407012100007868
Банк Центральное казначейство МФ КР
БИК 440001
Код платежа 14238900
Город Ош, ул.Моминова, 11
ОКПО 22710535
ИНН 00103200110150
Код УГНС 032 по городу Ошу.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/43366/