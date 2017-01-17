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В Кыргызстане открыли единый счет для пострадавших в результате крушения «Боинга-747»

17/01/17 13:01, Бишкек – ИА «24.kg», Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

По поручению премьер-министра Сооронбая Жээнбекова для оказания помощи пострадавшим при крушении «Боинга-747», МЧС Кыргызстана открыло специальный счет.

 

Бизнес-сообщества, частные лица, министерства и ведомства, все желающие могут оказать финансовую помощь по указанным реквизитам:

 

Счет 4407012100007868

Банк Центральное казначейство МФ КР

БИК 440001

Код платежа 14238900

 

Город Ош, ул.Моминова, 11

 

ОКПО 22710535

ИНН 00103200110150

Код УГНС 032 по городу Ошу.

 

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43366/

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