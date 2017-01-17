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Крушение «Боинга-747». Погибшая 28-летняя Наргиза была на восьмом месяце беременности
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Крушение «Боинга-747». Погибшая 28-летняя Наргиза была на восьмом месяце беременности

17/01/17 13:07, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

Кыргызстан сегодня скорбит по жертвам крушения транспортного самолета «Боинг-747» близ аэропорта «Манас».

 

Официальное число погибших достигло 38. Разбор завалов в эпицентре ЧП продолжается. Специалисты не исключают, что список может пополниться.

 

Среди жертв по трагической случайности оказалась и 28-летняя Наргиза Кожаналиева. Она работала бухгалтером. Была на восьмом месяце беременности, вышла в декретный отпуск месяц назад. Молодая, красивая, улыбчивая - такой запомнит ее супруг Мырза Доконов.

 

 

Они оба работали в муниципальном предприятии «Тазалык». Он устроился на предприятие в 2005 году и сейчас - рабочий отдела благоустройства и дорожной эксплуатации Первомайского участка МП, сам помогает новичкам.

 

Каждодневные обязанности Мырзы Доконова – чистить дороги от наледи, раскидывать песок и соль с кузова грузовика. Украшал он и главную елку столицы к Новому году.

 

 

- Мырза – очень хороший парень, пришел в «Тазалык», можно сказать, еще «ребенком». А Наргиза, будучи студенткой, приходила на предприятие на практику. Так они и познакомились, создали семью. В семье появился первенец – прекрасная дочурка. Сейчас ей пять лет. При каждой возможности счастливый отец рассказывает об успехах дочери. С нетерпением ждал малыша, который теперь не родится… - рассказала ИА «24.kg» глава пресс-службы столичной мэрии Гуля Алмамбетова.

 

Вчера Мырза, ничего не подозревая, как обычно повез ребенка в садик. А вернулся уже…

 

Сам откопал любимую жену среди завалов. Ее опознали одной из первых. Мырза забрал тело жены в Нарын, где состоятся похороны.

 

- Жила семья в очень стесненных условиях. Впрочем, как и все сотрудники «Тазалыка». Своими силами на тазалыковскую зарплату Мырза и Наргиза построили двухкомнатную времянку, - отметила Гуля Алмамбетова. - У нас же, к сожалению, нет соцпакета в мэрии. Это те люди, которые каждый день приводят столицу в порядок, убирают мусор, чистят дороги от снега. Они для многих горожан просто тени. А на самом деле это живые люди, коллеги, товарищи.

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43367/

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