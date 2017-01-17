Крушение «Боинга-747». Сбор продуктов и одежды для пострадавших закрыт

В Бишкеке сбор продуктов и одежды для пострадавших при крушении транспортного самолета «Боинг-747» прекратили. Об этом на своей странице в социальной сети сообщила Гуля Алмамбетова, которая помогает гражданским активистам.

Отмечается, что продукты и одежда собраны в нужном количестве. Сейчас добровольцы развозят их пострадавшим. Также на ближайшие дни организовано горячее питание для пострадавших.

«Сейчас собираем и перечисляем только денежные средства. Деньги нужно пересылать на единый счет, который открыло МЧС Кыргызстана», - отметила Гуля Алмамбетова.