Крушение «Боинга-747». Сбор продуктов и одежды для пострадавших закрыт

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В Бишкеке сбор продуктов и одежды для пострадавших при крушении транспортного самолета «Боинг-747» прекратили. Об этом на своей странице в социальной сети сообщила Гуля Алмамбетова, которая помогает гражданским активистам.
Отмечается, что продукты и одежда собраны в нужном количестве. Сейчас добровольцы развозят их пострадавшим. Также на ближайшие дни организовано горячее питание для пострадавших.
«Сейчас собираем и перечисляем только денежные средства. Деньги нужно пересылать на единый счет, который открыло МЧС Кыргызстана», - отметила Гуля Алмамбетова.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/43368/