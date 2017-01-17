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Крушение «Боинга-747». Сбор продуктов и одежды для пострадавших закрыт

17/01/17 17:56, Бишкек – ИА «24.kg», Татьяна КУДРЯВЦЕВА

В Бишкеке сбор продуктов и одежды для пострадавших при крушении транспортного самолета «Боинг-747» прекратили. Об этом на своей странице в социальной сети сообщила Гуля Алмамбетова, которая помогает гражданским активистам.

 

Отмечается, что продукты и одежда собраны в нужном количестве. Сейчас добровольцы развозят их пострадавшим. Также на ближайшие дни организовано горячее питание для пострадавших.

 

«Сейчас собираем и перечисляем только денежные средства. Деньги нужно пересылать на единый счет, который открыло МЧС Кыргызстана», - отметила Гуля Алмамбетова.

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43368/

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