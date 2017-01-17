Крушение «Боинга-747». Российский Первый канал изменил сетку вещания по СНГ

Российский Первый канал изменил сетку вещания на СНГ в связи с днем траура по погибшим при крушении «Боинга-747» в Кыргызстане. Об этом сообщил официальный сайт телеканала.

Отмечается, что изменена сетка вещания международной версии Первого канала для стран СНГ, которую смотрят в том числе в Кыргызстане. С программы сняты все развлекательные передачи. Вместо них покажут документальные и художественные фильмы.

«В 9.05 по времени Бишкека в эфире документальный фильм «Михаил Ульянов. Маршал советского кино». Затем, в 10.00, художественный фильм «Дом, в котором я живу». В главных ролях: Михаил Ульянов, Владимир Земляникин, Жанна Болотова. В 16.00 зрители увидят художественный фильм «Пять вечеров» с Людмилой Гурченко и Станиславом Любшиным. После «Вечерних новостей» в эфир выйдут программы «Жди меня» и «Пусть говорят», - говорится в сообщении.