В Кыргызстане жители добровольно сдают вещи, найденные на месте крушения самолета

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Жители добровольно сдают вещи, найденные на месте крушения турецкого грузового самолета. Об этом сообщает МВД.
По их данным, сотрудники милиции сразу после ЧП оцепили место происшествия, обеспечивают охрану общественного порядка в дачном поселке. Четверо граждан добровольно собрали и сдали сотрудникам Сокулукского РОВД товары народного потребления, которые находились на борту самолета «Боинг-747».
Дежурство в поселке Дачи СУ несут более 500 сотрудников органов внутренних дел КР.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/43373/