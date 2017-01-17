В Кыргызстане жители добровольно сдают вещи, найденные на месте крушения самолета

Жители добровольно сдают вещи, найденные на месте крушения турецкого грузового самолета. Об этом сообщает МВД.

По их данным, сотрудники милиции сразу после ЧП оцепили место происшествия, обеспечивают охрану общественного порядка в дачном поселке. Четверо граждан добровольно собрали и сдали сотрудникам Сокулукского РОВД товары народного потребления, которые находились на борту самолета «Боинг-747».

Дежурство в поселке Дачи СУ несут более 500 сотрудников органов внутренних дел КР.