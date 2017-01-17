Крушение «Боинга-747». Верующие собирают продукты для похорон погибших

В ста метрах от места крушения самолета в местной намазкане в селе Дачи СУ организованы сбор и раздача гуманитарной помощи пострадавшим в результате крушения турецкого грузового самолета.

Как рассказал местный житель Таштемир Токтомамбетов, люди и организации в намазкану приносят продукты питания, уголь, дрова, теплые вещи, которые здесь распределяются для пострадавших.

«Например, продукты питания мы направляем в те дома, где идут похороны. Они идут в нашем поселке, в Бишкеке, в селе Байтик, то есть там, где решили провести обряд родственники погибших», - сказал он.