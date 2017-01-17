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Теракт в Стамбуле. Кыргызстанцы не помогали подозреваемому

17/01/17 15:35, Бишкек – ИА «24.kg», Юлия КОСТЕНКО

Граждане Кыргызстана среди задержанных в совершении теракта в Стамбуле не значатся. Об этом сообщает МИД КР.

 

Накануне в ходе спецоперации турецкие правоохранительные органы задержали выходца из Узбекистана Абдулгадира Машарипова. Местные СМИ сообщили, что он скрывался в квартире знакомого гражданина Кыргызстана.

 

Позже эту информацию опроверг губернатор Стамбула, заявив, что вместе с Машариповым задержаны граждане Сенегала, Сомали, Египта, а также один гражданин Ирака, подозреваемый в укрывательстве.

 

Ранее в ночь на 1 январе в клубе Reina в Стамбуле неизвестный террорист открыл стрельбу. Жертвами нападения стали 39 человек. Ответственность за атаку взяла на себя запрещенная в РФ террористическая группировка «Исламское государство».

 

По делу о теракте в Стамбуле задержаны 40 человек, в том числе граждане России.

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43382/

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