Теракт в Стамбуле. Кыргызстанцы не помогали подозреваемому

Граждане Кыргызстана среди задержанных в совершении теракта в Стамбуле не значатся. Об этом сообщает МИД КР.

Накануне в ходе спецоперации турецкие правоохранительные органы задержали выходца из Узбекистана Абдулгадира Машарипова. Местные СМИ сообщили, что он скрывался в квартире знакомого гражданина Кыргызстана.

Позже эту информацию опроверг губернатор Стамбула, заявив, что вместе с Машариповым задержаны граждане Сенегала, Сомали, Египта, а также один гражданин Ирака, подозреваемый в укрывательстве.

Ранее в ночь на 1 январе в клубе Reina в Стамбуле неизвестный террорист открыл стрельбу. Жертвами нападения стали 39 человек. Ответственность за атаку взяла на себя запрещенная в РФ террористическая группировка «Исламское государство».

По делу о теракте в Стамбуле задержаны 40 человек, в том числе граждане России.