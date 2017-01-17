Крушение «Боинга-747». Поминутная хронология

Министерство транспорта и дорог Кыргызстана восстановило события 16 января, когда потерпел крушение турецкий «Боинг-747», следовавший по маршруту Гонконг – Бишкек - Стамбул.

Воздушное судно потерпело крушение ориентировочно в 7.17 в районе аэропорта «Манас». Самолет разбился при заходе на посадку в 1,5- 2 километрах от взлетно-посадочной полосы и рухнул на жилые дома дачного участка Сокулукского района.

Самолет принадлежал авиакомпании ACT Airlines. АО «Турецкие Авиалинии» арендовало его для выполнения карго-рейса по формуле мокрого лизинга.

Краткая хронология событий

«Боинг 747-400» (Рейс THY6491) находился в полете 6 часов 3 минуты. Вылетел из Гонконга с часовой задержкой, в воздушное пространство КР борт вошел в 6.41 на эшелоне 10 тысяч 400 метров . Посадку в аэропорту «Манас» рассчитывал совершить в 7.20.

По маршруту полета отклонений от плана не было. Метеоусловия соответствовали и позволяли судну выполнить благополучную посадку. Экипаж не менее четырех раз был информирован о метеорологических условиях за время выполнения полета в воздушном пространстве КР.

Перед посадкой экипаж получил уточненные данные о фактической погоде в «Манасе». Видимость в начале взлетно-посадочной полосы составляла 400 метров , в середине – 325 метров , в конце – 400 метров .

Последний выход на связь экипажа борта с диспетчерами произошел в 7.16 с запросом на разрешение посадки. В положенное время экипаж не сообщил о выполнении посадки, на неоднократные вызовы диспетчера не отвечал.

Руководитель полетов начал мероприятия по поиску и спасению.

Аварийно-спасательные команды согласно схеме оповещения при авиационном происшествии и все расчеты выехали к месту авиационного происшествия в 7.31.

Соответствующие службы осмотрели элементы светосигнального и навигационного оборудования и радиотехническое устройство обеспечения посадки. В результате обнаружено повреждение ограждения в западной части периметра аэродрома.

В 7.45 издано извещение об изменениях регламента работы аэропорта. С момента закрытия «Манаса» отменены 4 рейса в Ош и 1 рейс в Астану, задержаны 8 рейсов: 3 в Москву, 1 в Санкт-Петербург, 2 в Стамбул, по одному в Ош и Урумчи.

Аэропорт возобновил работу в 13.30, к 18.00 6 рейсов отправлены и приняты 3 рейса. В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме.

Расследование происшествия

Данная авиакатастрофа будет расследоваться в соответствии с Авиационными правилами КР.

Агентство гражданской авиации направило письма-уведомления об авиационном происшествии:

в ИКАО;

в Межгосударственный авиационный комитет, которому авиационные власти КР делегировали полномочия по расследованию авиационных происшествий и инцидентов;

в авиационные власти государства регистрации воздушного судна – в авиационные власти Турецкой Республики;

разработчику воздушного судна – Концерну «Боинг».

Председателем комиссии МАК назначен Леонид Каширский. В 2011 году он уже расследовал авиапроисшествие. С ним сегодня в 17.30 прилетят еще 5 специалистов.

Национальный Совет по безопасности на транспорте (США) – независимое американское агентство, расследующее происшествие на транспорте - подтвердил свое участие в расследовании. Специалисты приедут завтра, 18 января.

Найден один черный ящик. Поиски двух ящиков, в том числе с речевым самописцем, продолжаются.

Министерство транспорта и дорог просит все госорганы КР и СМИ воздержаться от каких-либо комментариев по поводу причин и выдвижения версий случившегося до выяснения обстоятельств и завершения работы комиссии.