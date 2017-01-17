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Торага парламента Кыргызстана выделил из фонда деньги в помощь семьям погибших

17/01/17 15:57, Бишкек – ИА «24.kg», Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Из фонда спикера Чыныбая Турсунбекова выделят материальную помощь родным погибших в результате авиакатастрофы «Боинга-747» близ аэропорта «Манас». Об этом сообщила пресс-служба Жогорку Кенеша.

 

По ее данным, каждой семье выделят сумму в размере 80 тысяч сомов.

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43385/

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