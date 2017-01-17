Торага парламента Кыргызстана выделил из фонда деньги в помощь семьям погибших

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Из фонда спикера Чыныбая Турсунбекова выделят материальную помощь родным погибших в результате авиакатастрофы «Боинга-747» близ аэропорта «Манас». Об этом сообщила пресс-служба Жогорку Кенеша.
По ее данным, каждой семье выделят сумму в размере 80 тысяч сомов.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/43385/