Российские СМИ: «Боинг -747» рухнул из-за ошибки пилотов

Эксперты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) считают, что «Боинг-747» промахнулся на взлетной полосе и рухнул на поселок из-за ошибки пилотов. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на источники в комиссии.

«По предварительным данным, причиной катастрофы мог быть пресловутый человеческий фактор: в условиях тумана экипаж неверно рассчитал траекторию посадки, поэтому тяжелый самолет поздно зашел на взлетную полосу, и ему попросту не хватило места для маневра — он снес бетонный забор и рухнул на поселок», - говорится в сообщении издания.

Напомним, вчера в районе аэропорта «Манас» в Бишкеке разбился грузовой турецкий самолет. Крушение произошло 16 января в 7.31.