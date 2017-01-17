Российские СМИ: «Боинг -747» рухнул из-за ошибки пилотов

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Эксперты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) считают, что «Боинг-747» промахнулся на взлетной полосе и рухнул на поселок из-за ошибки пилотов. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на источники в комиссии.
«По предварительным данным, причиной катастрофы мог быть пресловутый человеческий фактор: в условиях тумана экипаж неверно рассчитал траекторию посадки, поэтому тяжелый самолет поздно зашел на взлетную полосу, и ему попросту не хватило места для маневра — он снес бетонный забор и рухнул на поселок», - говорится в сообщении издания.
Напомним, вчера в районе аэропорта «Манас» в Бишкеке разбился грузовой турецкий самолет. Крушение произошло 16 января в 7.31.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/43390/