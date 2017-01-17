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Крушение «Боинга-747». Дипломаты выражают соболезнования Кыргызстану
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Крушение «Боинга-747». Дипломаты выражают соболезнования Кыргызстану

17/01/17 17:21, Бишкек – ИА «24.kg», Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Дипломаты различных государств выразили соболезнования Кыргызстану в связи с крушением «Боинга-747». Об этом ИА «24.kg» сообщила официальный представитель МИД КР Айымкан Кулукеева.

 

Отмечается, что в здании МИД КР открыта книга соболезнований. В ней выразили слова поддержки и сочувствия послы и представители  дипломатических представительств иностранных государств и главы международных организаций, аккредитованных в Бишкеке.

 

 

Соболезнования выразили:

 

  • Посол Казахстана А.Бозжигитов,
  • Посол Королевства Саудовской Аравии Абдурахман С.М. Аль-Жума,
  • Посол Российской Федерации А.Крутько,
  • Посол Турции М.Кылыч,
  • Посол Республики Таджикистан С.Олимзода,
  • Посол Туркменистана Ш.Мередов,
  • Посол Японии Е.Ямамура,
  • Посол, Временно исполняющий обязанности Главы Центра ОБСЕ В.Киверь,
  • Посол Азербайджанской Республики Г.Оруджев,
  • Временный поверенный в делах Узбекистана У.Абдуяминов,
  • Посол Украины М.Дорошенко,
  • Посол Франции М.Ру,
  • Посол Беларуси В.Денисенко,
  • Посол Исламской Республики Пакистан Хабиб Ур Рахман,
  • Посол Исламской Республики Иран А.Моджтаба Рузбехани,
  • Посол США Шейла Гуолтни,
  • Посол Кореи Джонг Бенг-ху,
  • Посол Великобритании Робин Орд-Смид,
  • Посол Швейцарской Конфедерации Ренэ Холенштайн,
  • Посол Индии Джаянт Кхобрагаде,
  • Посол Афганистана Мохаммад Исса Месбах, 
  • ВПД КНР У.Чанхун,
  • Генеральный консул Монголии Т.Ганболдо,
  • Координатор системы ООН А.Аванесов,
  • Почетный консул Королевства Таиланд в КР Д.Ахундоров,
  • Почетный консул Королевства Нидерланды в КР Е.Юн,
  • Представитель Бюро ЮНИДО в КР М.Усупов,
  • Заместитель представителя Фонда развития сети Ага Хана в КР А.Хишам,
  • представители миссий ЕС, АБР.

 

«МИД получил телеграммы и письма соболезнования от Высокопреосвященного Кардинала, Государственного секретаря Его Святейшества Пьетро Паролина, министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичюса, Секретариата ОДКБ, Генерального секретаря ССТГ Р.Гасанова, посольства Республики Чили в Москве. Телеграммы и соболезнования от зарубежных официальных лиц продолжают поступать», - отметила Айымкан Кулукеева.

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43392/

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