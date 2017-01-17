Крушение «Боинга-747». Дипломаты выражают соболезнования Кыргызстану

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Дипломаты различных государств выразили соболезнования Кыргызстану в связи с крушением «Боинга-747». Об этом ИА «24.kg» сообщила официальный представитель МИД КР Айымкан Кулукеева.
Отмечается, что в здании МИД КР открыта книга соболезнований. В ней выразили слова поддержки и сочувствия послы и представители дипломатических представительств иностранных государств и главы международных организаций, аккредитованных в Бишкеке.
Соболезнования выразили:
«МИД получил телеграммы и письма соболезнования от Высокопреосвященного Кардинала, Государственного секретаря Его Святейшества Пьетро Паролина, министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичюса, Секретариата ОДКБ, Генерального секретаря ССТГ Р.Гасанова, посольства Республики Чили в Москве. Телеграммы и соболезнования от зарубежных официальных лиц продолжают поступать», - отметила Айымкан Кулукеева.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/43392/