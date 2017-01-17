Крушение «Боинга-747». Дипломаты выражают соболезнования Кыргызстану

Дипломаты различных государств выразили соболезнования Кыргызстану в связи с крушением «Боинга-747». Об этом ИА «24.kg» сообщила официальный представитель МИД КР Айымкан Кулукеева.

Отмечается, что в здании МИД КР открыта книга соболезнований. В ней выразили слова поддержки и сочувствия послы и представители дипломатических представительств иностранных государств и главы международных организаций, аккредитованных в Бишкеке.

Соболезнования выразили:

Посол Казахстана А.Бозжигитов,

Посол Королевства Саудовской Аравии Абдурахман С.М. Аль-Жума,

Посол Российской Федерации А.Крутько,

Посол Турции М.Кылыч,

Посол Республики Таджикистан С.Олимзода,

Посол Туркменистана Ш.Мередов,

Посол Японии Е.Ямамура,

Посол, Временно исполняющий обязанности Главы Центра ОБСЕ В.Киверь,

Посол Азербайджанской Республики Г.Оруджев,

Временный поверенный в делах Узбекистана У.Абдуяминов,

Посол Украины М.Дорошенко,

Посол Франции М.Ру,

Посол Беларуси В.Денисенко,

Посол Исламской Республики Пакистан Хабиб Ур Рахман,

Посол Исламской Республики Иран А.Моджтаба Рузбехани,

Посол США Шейла Гуолтни,

Посол Кореи Джонг Бенг-ху,

Посол Великобритании Робин Орд-Смид,

Посол Швейцарской Конфедерации Ренэ Холенштайн,

Посол Индии Джаянт Кхобрагаде,

Посол Афганистана Мохаммад Исса Месбах,

ВПД КНР У.Чанхун,

Генеральный консул Монголии Т.Ганболдо,

Координатор системы ООН А.Аванесов,

Почетный консул Королевства Таиланд в КР Д.Ахундоров,

Почетный консул Королевства Нидерланды в КР Е.Юн,

Представитель Бюро ЮНИДО в КР М.Усупов,

Заместитель представителя Фонда развития сети Ага Хана в КР А.Хишам,

представители миссий ЕС, АБР.

«МИД получил телеграммы и письма соболезнования от Высокопреосвященного Кардинала, Государственного секретаря Его Святейшества Пьетро Паролина, министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичюса, Секретариата ОДКБ, Генерального секретаря ССТГ Р.Гасанова, посольства Республики Чили в Москве. Телеграммы и соболезнования от зарубежных официальных лиц продолжают поступать», - отметила Айымкан Кулукеева.