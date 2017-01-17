МВД Кыргызстана упрекает омбудсмена в распространении ложной информации

В МВД заявляют, что сведения об избиении милиционерами подозреваемого Кылысбека Аскарова не соответствуют действительности.

Отметим, в СМИ распространили сообщение, что Кубат Оторбаев требует привлечь к уголовной ответственности милиционеров, пытавших задержанного Кылысбека Аскарова. Якобы на теле Аскарова обнаружены гематомы, ссадины на лобной области. Уточняется, что подозреваемый рассказал, что ему нанесли телесные повреждения.

В информации милиции говорится, что в УВД Октябрьского района с заявлением обратился житель Бишкека о принятии мер в отношении неизвестных лиц, которые в конце июля 2016 года на парковочной стоянке в 8-м микрорайоне неправомерно завладели BMW 1993 года выпуска. Причиненный ущерб составил более $3,5 тысячи. 8 августа 2016 года по данному факту следственный отдел УВД Октябрьского района возбудил уголовное дело.

В начале января 2017 года Генеральная прокуратура уголовное дело для дальнейшего расследования направила в ГСУ МВД КР.

10 января в рамках уголовного дела провели обыск в доме подозреваемого Кылысбека Аскарова. В ходе него изъяли 12 патронов, бронежилет, маски, перчатки, наручники, заглушки для мобильных связей, ювелирные изделия из драгоценных металлов, ключи от разных автомашин.

Согласно заключению экспертов, патроны являются боеприпасами. По факту изъятия боеприпасов в ГСУ МВД КР возбудили уголовное дело.

В тот же день, 10 января, подозреваемого Аскарова задержали. 11 января ему предъявили обвинение. Первомайский суд Бишкека избрал меру пресечения в виде ареста с содержанием в СИЗО ГКНБ КР.

В МВД утверждают, что гематомы, ссадины задержанный нанес себе сам. «Так, 13 января были запланированы следственные действия, но Кылысбек Аскаров умышленно ударился головой в пластиковое окно двери, из-за чего получил травмы. По указанному факту составили рапорт», - отметили в МВД и добавили, что сотрудники милиции Кылысбека Аскарова не трогали.