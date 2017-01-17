Крушение «Боинга-747». В Джалал-Абадской области похоронили Венеру Дуйшееву и двух ее маленьких детей

Сегодня в селе Курулуш Ноокенского района состоялись похороны Венеры Дуйшеевой и двух ее сыновей, которые погибли при крушении самолета возле аэропорта «Манас». Об этом сообщила пресс-служба полномочного представителя правительства в Джалал-Абадской области.

Венера Дуйшеева, 1993 года рождения, была на восьмом месяце беременности, сыновьям Исабеку и Алибеку было 4 и 6 лет. Все они преданы земле.

Отец семейства, получивший сильные ожоги, находится в больнице в Бишкеке.

Как сообщается, полномочный представитель правительства в области Кыянбек Сатыбалдиев от имени президента и правительства передал близким семьи 170 тысяч сомов.