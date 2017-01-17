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Крушение «Боинга-747». В Джалал-Абадской области похоронили Венеру Дуйшееву и двух ее маленьких детей

17/01/17 17:33, Бишкек – ИА «24.kg», Суйунбек ШАМШИЕВ

Сегодня в селе Курулуш Ноокенского района состоялись похороны Венеры Дуйшеевой и двух ее сыновей, которые погибли при крушении самолета возле аэропорта «Манас». Об этом сообщила пресс-служба полномочного представителя правительства в Джалал-Абадской области. 

 

Венера Дуйшеева, 1993 года рождения, была на восьмом месяце беременности, сыновьям Исабеку и Алибеку было 4 и 6 лет. Все они преданы земле.

 

 

Отец семейства, получивший сильные ожоги, находится в больнице в Бишкеке.

 

Как сообщается, полномочный представитель правительства в области Кыянбек Сатыбалдиев от имени президента и правительства передал близким семьи 170 тысяч сомов.

 

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43394/

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