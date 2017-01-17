В поселке Дачи СУ восстановили электроснабжение 10 улиц

В поселке Дачи СУ в 17.00 завершили ремонт разрушенной трансформаторной подстанции в результате крушения «Боинга–747». Об этом сообщил Национальный энергохолдинг.

Отмечается, что из-за перегруза оборудования вместо установленного трансформатора 400 кВА, выделенного аэропортом «Манас», решили установить трансформатор мощностью 630 кВА от ОАО «Северэлектро». В настоящее время проводятся работы по испытанию оборудования в холостом режиме.

Электромонтеры «Северэлектро» выправили поврежденную после авиакатастрофы трансформаторную подстанцию мощностью 100 кВА, заменили перегоревшее оборудование подстанции.

Вследствие крушения «Боинга-747» полностью разрушена трансформаторная подстанция мощностью 630 кВА и 7 опор ЛЭП. В пострадавшем дачном поселке 10 улиц и 340 домов, в 190 из них постоянно проживают люди.

Также восстановят работу водонапорной башни, обеспечивающей питьевой водой жителей дачного поселка.