В поселке Дачи СУ восстановили электроснабжение 10 улиц

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В поселке Дачи СУ в 17.00 завершили ремонт разрушенной трансформаторной подстанции в результате крушения «Боинга–747». Об этом сообщил Национальный энергохолдинг.
Отмечается, что из-за перегруза оборудования вместо установленного трансформатора 400 кВА, выделенного аэропортом «Манас», решили установить трансформатор мощностью 630 кВА от ОАО «Северэлектро». В настоящее время проводятся работы по испытанию оборудования в холостом режиме.
Электромонтеры «Северэлектро» выправили поврежденную после авиакатастрофы трансформаторную подстанцию мощностью 100 кВА, заменили перегоревшее оборудование подстанции.
Также восстановят работу водонапорной башни, обеспечивающей питьевой водой жителей дачного поселка.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/43395/