Крушение «Боинга-747». Вице-премьер-министр Кыргызстана взяла под личный контроль судьбу двоих детей, потерявших родителей

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Вице-премьер-министр Чолпон Султанбекова взяла под личный контроль судьбу двоих детей, потерявших родителей в результате авиакатастрофы «Боинга-747». Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства.
По предварительным данным, без попечения родителей остались двое детей, которые нуждаются в помощи со стороны государства.
Вице-премьер-министр контролирует оказание медицинской, психологической и реабилитационной помощи детям, пострадавшим в результате трагедии. Министерству труда и социального развития КР поручено оказать содействие ближайшим родственникам в оформлении опекунства.
Чолпон Султанбекова подчеркнула, что вопросы назначения социальных пособий и выплат детям, оставшимся без попечения родителей, будут также находиться под ее личным контролем. Кроме того, дети будут обеспечены качественным образованием, продовольствием и вещами первой необходимости.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/43401/