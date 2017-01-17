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Крушение «Боинга-747». Первый «черный ящик» оказался фрагментом самолета

17/01/17 18:59, Бишкек – ИА «24.kg», Юлия КОСТЕНКО

Вчерашнее сообщение о находке «черного ящика» на месте авиационной катастрофы самолета «Боинг-747» оказалось ошибочным. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

 

Отмечается, что первый бортовой самописец обнаружили только сегодня.

 

Найденный вчера, 16 января, на месте авиационной катастрофы «черный ящик» оказался фрагментом самолетной техники, схожей с самописцем.  

 

Анализом данных с бортового самописца займутся специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК), которые уже прибыли в Кыргызстан.

 

В данный момент ведутся очистительные и поисковые работы по обнаружению второго самописца на месте трагедии.

 

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43403/

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