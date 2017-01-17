В Кыргызстане изучают, как ввести полноценное питание во всех школах

Министерство образования и науки и Всемирная продовольственная программа изучают варианты оптимизации школьного питания. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что презентована специальная программа питания школьников.

Основная задача заключается в том, чтобы полноценное школьное питание стало стандартной практикой во всех школах Кыргызстана.

В декабре 2016 года чиновники обсудили с заместителем странового директора ВПП ООН в КР Кейко Изуши пятый этап программы. Ожидается, что он обеспечит горячим питанием еще 66 школ. Общие затраты на покупку кухонного оборудования пилотным школам составят $350 тысяч. При этом общий бюджет проекта составляет около $15 миллионов.

В Министерстве образования и науки отмечают, что в данное время всего по стране школьным питанием охвачено 2 тысячи 218 школ. Из них горячими обедами - 453 тысячи детей в 836 школах.

Горячее питание предоставляется с 2006 года в младших классах общеобразовательных учебных заведений (более 400 тысячам учащихся). В большинстве школ это булочка и чай.