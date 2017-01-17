В Кыргызстане изучают, как ввести полноценное питание во всех школах

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Министерство образования и науки и Всемирная продовольственная программа изучают варианты оптимизации школьного питания. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что презентована специальная программа питания школьников.
Основная задача заключается в том, чтобы полноценное школьное питание стало стандартной практикой во всех школах Кыргызстана.
В Министерстве образования и науки отмечают, что в данное время всего по стране школьным питанием охвачено 2 тысячи 218 школ. Из них горячими обедами - 453 тысячи детей в 836 школах.
Горячее питание предоставляется с 2006 года в младших классах общеобразовательных учебных заведений (более 400 тысячам учащихся). В большинстве школ это булочка и чай.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/43406/