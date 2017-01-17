RSS
facebookfacebookgoogale+
Полюби свой дом, и он отблагодарит тебя
Какие предприятия откроют в Кыргызстане в 2017 году
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 18 января 2017 года. Среда. Бишкекское время 00:53
НОВОСТИ ДНЯ:
Общество
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

В Кыргызстане изучают, как ввести полноценное питание во всех школах

17/01/17 19:20, Бишкек – ИА «24.kg», Юлия КОСТЕНКО

Министерство образования и науки и Всемирная продовольственная программа изучают варианты оптимизации школьного питания. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

 

Отмечается, что презентована специальная программа питания школьников.

 

Основная задача заключается в том, чтобы полноценное школьное питание стало стандартной практикой во всех школах Кыргызстана.

 

  • В декабре 2016 года чиновники обсудили с заместителем странового директора ВПП ООН в КР Кейко Изуши пятый этап программы. Ожидается, что он обеспечит горячим питанием еще 66 школ. Общие затраты на покупку кухонного оборудования пилотным школам составят $350 тысяч. При этом общий бюджет проекта составляет около $15 миллионов.

В Министерстве образования и науки отмечают, что в данное время всего по стране школьным питанием охвачено 2 тысячи 218 школ. Из них горячими обедами - 453 тысячи детей в 836 школах.

 

Горячее питание предоставляется с 2006 года в младших классах общеобразовательных учебных заведений (более 400 тысячам учащихся). В большинстве школ это булочка и чай.

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43406/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ