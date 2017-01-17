RSS
facebookfacebookgoogale+
Антонина Шевченко о спорте, кухне, путешествиях и ковбоях
Каким будет 2017 год для Кыргызстана. Прогноз политологов
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 18 января 2017 года. Среда. Бишкекское время 00:54
НОВОСТИ ДНЯ:
Общество
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

Пострадавшие в результате крушения "Боинга-747" прибыли в гостиницу "Семетей"

17/01/17 21:27, Бишкек – ИА «24.kg», Анара МАМЫТОВА

В Бишкеке в гостиницу "Семетей" прибыли первые пострадавшие в результате крушения турецкого "Боинга-747" в аэропорту "Манас".  В настоящее время гостиница приняла 20 человек. 

 

По словам сотрудника, всего выделено 25 мест.  "В случае прибытия большего числа людей заселим всех", -  сказали в гостинице. В настоящее время в гостиницу завозят продукты . 

 

Ожидается приезд очередных пострадавших.

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43410/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ