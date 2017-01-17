Пострадавшие в результате крушения "Боинга-747" прибыли в гостиницу "Семетей"

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В Бишкеке в гостиницу "Семетей" прибыли первые пострадавшие в результате крушения турецкого "Боинга-747" в аэропорту "Манас". В настоящее время гостиница приняла 20 человек.
По словам сотрудника, всего выделено 25 мест. "В случае прибытия большего числа людей заселим всех", - сказали в гостинице. В настоящее время в гостиницу завозят продукты .
Ожидается приезд очередных пострадавших.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/43410/