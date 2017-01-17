Динара Аляева: Cобранная детским хосписом сумма составляет более 440 тысяч сомов

«На данный момент собранная наличными сумма детским хосписом составляет 432 тысячи 466 сомов и $200. Сюда же вошел и волонтерский Элсом», - об этом ИА «24.kg» сообщила глава благотворительного фонда «Помогать легко» Динара Аляева.

По ее словам, сегодня вечером будут объединены суммы, собранные во всех пунктах сбора, включая и форум «Дизель», «Барклайс». Далее деньги распределят по всем семьям пострадавших.

Несмотря на закрытие точек сбора продуктов и одежды, кыргызстанцы продолжают нести их в гостиницу, где разместились пострадавшие.

Так, в гостиницу с продуктами питания и теплыми вещами из Канта прибыли две семьи - Вершинины и Енилеевы.

«Нас, пожалуйста, не нужно фотографировать, мы такие же кыргызы и помогаем нашим соотечественникам, попавшим в беду», - сказали они.