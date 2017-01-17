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Динара Аляева: Cобранная детским хосписом сумма составляет более 440 тысяч сомов

17/01/17 23:50, Бишкек – ИА «24.kg», Анара МАМЫТОВА
«На данный момент собранная наличными сумма детским хосписом составляет 432 тысячи 466 сомов и $200. Сюда же вошел и волонтерский Элсом», - об этом ИА «24.kg» сообщила глава благотворительного фонда «Помогать легко» Динара Аляева. 
 
По ее словам, сегодня вечером будут объединены суммы, собранные во всех пунктах сбора, включая и форум «Дизель», «Барклайс». Далее деньги распределят по всем семьям пострадавших.
 
Несмотря на закрытие точек сбора продуктов и одежды, кыргызстанцы продолжают нести их в гостиницу, где разместились пострадавшие. 
 
Так, в гостиницу с продуктами питания и теплыми вещами из Канта прибыли две семьи - Вершинины и Енилеевы.
 
«Нас, пожалуйста, не нужно фотографировать, мы такие же кыргызы и помогаем нашим соотечественникам, попавшим в беду», - сказали они.
 
Напомним, вчера в районе аэропорта «Манас» в Бишкеке разбился грузовой турецкий самолет. Крушение произошло 16 января в 7.31.

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URL: http://www.24.kg/obschestvo/43411/

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