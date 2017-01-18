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Крушение «Боинга-747». Продолжается расчистка места падения самолета

18/01/17 09:45, Бишкек – ИА «24.kg», Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

В районе аэропорта «Манас» спасатели продолжают расчищать место падения транспортного самолета «Боинг-747». Министр транспорта и дорог Жамшитбек Калилов рассказал ИА «24.kg», что сегодня должны убрать крупные обломки судна – хвост и фюзеляж.

 

Крушение «Боинга-747». Поминутная хронология

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По его словам, специалисты МАК в течение часа должны прибыть на место крушения и начать расследование.

 

«Второй черный ящик еще не нашли. Мы предполагаем, что он под фюзеляжем», - сказал Жамшитбек Калилов.

 

Напомним, 16 января в 7.31 возле аэропорта «Манас» потерпел крушение «Боинг-747». Погибли 38 человек, разрушено около 30 домов.

 

 

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43417/

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