Крушение «Боинга-747». МВД проверяет соцсети

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Сотрудники милиции ежедневно проводят мониторинг и просматривают все социальные сети на наличие негативных публикаций о крушении самолета близ аэропорта «Манас». Об этом сообщила заместитель начальника пресс-службы МВД Карима Аманкулова.
«По публикации в «Фейсбуке» начата следственная работа для дачи ей юридической оценки», - сказала она.
«Мониторинг касается не только этой трагедии, но и других вопросов, в том числе публикаций по экстремизму. Работа осуществляется каждый день. Просто некоторые посты становятся резонансными», - сказала Карима Аманкулова, добавив, что о принятых мерах сообщат дополнительно.
Преподаватель медицинской академии Таттыгуль Дооталиева, комментируя авиакатастрофу на своей странице в «Фейсбуке», написала, что это «естественный отбор, чистка нации», указав, что погибшие приехали из южных регионов.
Напомним, 16 января в 7.31 возле аэропорта «Манас» потерпел крушение «Боинг-747». Погибли 38 человек, разрушено около 30 домов.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/43425/