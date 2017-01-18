Крушение «Боинга-747». Таттыгуль Дооталиеву уволили из КГМА

Таттыгуль Дооталиеву уволили из КГМА за негативные высказывания о жертвах крушения «Боинга-747». Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь КГМА Абибилла Пазылов.

По его словам, она уволена за аморальный поступок, несовместимый с продолжением работы. Таттыгуль Дооталиева, комментируя авиакатастрофу, на своей странице в «Фейсбуке» написала, что это «какой-то естественный отбор, чистка нации».

В ГКНБ тут же поступило заявление с просьбой возбудить против девушки уголовное дело. Сейчас ГКНБ проверяет, есть ли в сообщении Таттыгуль Дооталиевой призывы к разжиганию межрегиональной и межнациональной розни.