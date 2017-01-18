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Крушение «Боинга-747». Таттыгуль Дооталиеву уволили из КГМА

18/01/17 10:59, Бишкек – ИА «24.kg», Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Таттыгуль Дооталиеву уволили из КГМА за негативные высказывания о жертвах крушения «Боинга-747». Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь КГМА Абибилла Пазылов.

 

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По его словам, она уволена за аморальный поступок, несовместимый с продолжением работы. Таттыгуль Дооталиева, комментируя авиакатастрофу, на своей странице в «Фейсбуке» написала, что это «какой-то естественный отбор, чистка нации».

 

В ГКНБ тут же поступило заявление с просьбой возбудить против девушки уголовное дело. Сейчас ГКНБ проверяет, есть ли в сообщении Таттыгуль Дооталиевой призывы к разжиганию межрегиональной и межнациональной розни.

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43427/

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