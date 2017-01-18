Крушение «Боинга-747». ГКНБ вынес Таттыгуль Дооталиевой предостережение

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Таттыгуль Дооталиевой вынесли официальное предостережение из-за негативных постов в социальных сетях о жертвах крушения «Боинга-747». Об этом сообщили в Государственном комитете национальной безопасности.
Отмечается, что накануне Таттыгуль Дооталиеву доставили к чекистам. Ранее она написала, что не жалеет о погибших, поскольку те являются выходцами с юга республики.
Ей объявили предостережение. Назначены необходимые экспертизы, проверка по данному факту продолжится.
Пользователя Facebook требуют привлечь к ответственности за негативные комментарии в адрес погибших при крушении в районе аэропорта «Манас» турецкого транспортного «Боинга-747». Письмо поступило в ГКНБ КР.
Таттыгуль Дооталиеву за аморальный поступок уже уволили из Кыргызской государственной медицинской академии, где она работала аспиранткой.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/43432/