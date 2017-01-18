Крушение «Боинга-747». ГКНБ вынес Таттыгуль Дооталиевой предостережение

Таттыгуль Дооталиевой вынесли официальное предостережение из-за негативных постов в социальных сетях о жертвах крушения «Боинга-747». Об этом сообщили в Государственном комитете национальной безопасности.

Отмечается, что накануне Таттыгуль Дооталиеву доставили к чекистам. Ранее она написала, что не жалеет о погибших, поскольку те являются выходцами с юга республики.

Проверка ее публикаций в социальной сети Facebook выявила элементы призывов к возбуждению межрегиональной и межнациональной вражды.

Ей объявили предостережение. Назначены необходимые экспертизы, проверка по данному факту продолжится.

Пользователя Facebook требуют привлечь к ответственности за негативные комментарии в адрес погибших при крушении в районе аэропорта «Манас» турецкого транспортного «Боинга-747». Письмо поступило в ГКНБ КР.

Таттыгуль Дооталиеву за аморальный поступок уже уволили из Кыргызской государственной медицинской академии, где она работала аспиранткой.