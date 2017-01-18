Крушение «Боинга-747». В гостинице «Семетей» разместили 20 пострадавших

|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
В гостинице «Семетей» находятся четыре семьи, пострадавшие от крушения «Боинга-747». Об этом сообщила пресс-служба МЧС КР.
По ее данным, всего там находится 20 пострадавших: 9 взрослых и 11 детей.
Люди обеспечены горячим питанием. Сотрудники МЧС доставили им продукты первой необходимости, моющие средства, сладости для детей.
Напомним, 16 января в 7.31 возле аэропорта «Манас» потерпел крушение «Боинг-747». Погибли 38 человек, разрушено 30 жилых домов (12 полностью, 18 повреждено).
URL: http://www.24.kg/obschestvo/43434/