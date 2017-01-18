Крушение «Боинга-747». В гостинице «Семетей» разместили 20 пострадавших

В гостинице «Семетей» находятся четыре семьи, пострадавшие от крушения «Боинга-747». Об этом сообщила пресс-служба МЧС КР.

По ее данным, всего там находится 20 пострадавших: 9 взрослых и 11 детей.

Люди обеспечены горячим питанием. Сотрудники МЧС доставили им продукты первой необходимости, моющие средства, сладости для детей.

Напомним, 16 января в 7.31 возле аэропорта «Манас» потерпел крушение «Боинг-747». Погибли 38 человек, разрушено 30 жилых домов (12 полностью, 18 повреждено).