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Крушение «Боинга-747». В гостинице «Семетей» разместили 20 пострадавших

18/01/17 12:03, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

В гостинице «Семетей» находятся четыре семьи, пострадавшие от крушения «Боинга-747». Об этом сообщила пресс-служба МЧС КР.

 

По ее данным, всего там находится 20 пострадавших: 9 взрослых и 11 детей.

 

Люди обеспечены горячим питанием. Сотрудники МЧС доставили им продукты первой необходимости, моющие средства, сладости для детей.

 

Напомним, 16 января в 7.31 возле аэропорта «Манас» потерпел крушение «Боинг-747». Погибли 38 человек, разрушено 30 жилых домов (12 полностью, 18 повреждено).

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43434/

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