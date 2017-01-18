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До крушения «Боинга-747» аэропорт «Манас» принял десять пассажирских рейсов

18/01/17 12:18, Бишкек – ИА «24.kg», Юлия КОСТЕНКО

До крушения турецкого грузового «Боинга-747» аэропорт «Манас» принял десять пассажирских рейсов. Об этом сообщило Министерство транспорта и дорог.

 

Минтранс представляет хронологию выполненных рейсов 15-16 января с 21.57 до 6.22.

 

 

Тем самым Министерство транспорта и дорог подтверждает, что на момент посадки «Боинга-747», потерпевшего крушение, погодные условия были удовлетворительными.

 

Напомним, турецкий самолет разбился 16 января в 7.31 при заходе на посадку. Лайнер не вписался во взлетно-посадочную полосу и упал на поселок Дача СУ. 

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43439/

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