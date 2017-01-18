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Крушение «Боинга-747». В МЧС никто не обращался с заявлением о пропавших

18/01/17 13:10, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

В Министерство чрезвычайных ситуаций никто не обращался с заявлением о пропавших родственниках, которые могли пострадать в результате крушения «Боинга-747». Об этом ИА «24.kg» сообщил глава ведомства Кубатбек Боронов.

 

Отметим, в соцсетях пишут о том, что есть семьи, в которых еще не найдены тела родных. При этом конкретных имен не называют.

 

Крушение «Боинга-747». Поминутная хронология

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«Мы третий день находимся в штабе, за это время никто к нам не обращался. Заявлений о том, что кто-то пропал или кого-то не могут найти, нет. Те, кто такое пишет, распространяют неверную информацию», - подчеркнул Кубатбек Боронов.

 

По его словам, на месте происшествия сегодня продолжают работать 120 сотрудников МЧС.

 

Напомним, турецкий самолет разбился 16 января в 7.31 при заходе на посадку. Лайнер не вписался во взлетно-посадочную полосу и упал на поселок Дача СУ. Погибли 38 человек, еще 16 пострадали, 12 из них остаются в больницах.

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43443/

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