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Рейсы из аэропорта «Манас» задерживают сами авиакомпании

18/01/17 13:15, Бишкек – ИА «24.kg», Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Пассажирские самолеты вылетают из аэропорта «Манас» с опозданием. Об этом ИА «24.kg» сообщили очевидцы.

 

По их словам, им пришлось девять часов провести на аэровокзале, так как рейс «Аэрофлота» отменили.

 

«Но это не по нашей вине. Аэропорт принимает и выпускает суда в штатном режиме. Рейсы отменяют или переносят сами компании», - пояснили ИА «24.kg» в «Манасе».

 

В ОАО добавили, что на данный момент все вылеты совершаются по расписанию. Сегодня вылет самолетов задержали только в аэропорту Оша из-за густого тумана. Отменили три рейса в Бишкек. 

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43444/

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