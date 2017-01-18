Рейсы из аэропорта «Манас» задерживают сами авиакомпании

Пассажирские самолеты вылетают из аэропорта «Манас» с опозданием. Об этом ИА «24.kg» сообщили очевидцы.

По их словам, им пришлось девять часов провести на аэровокзале, так как рейс «Аэрофлота» отменили.

«Но это не по нашей вине. Аэропорт принимает и выпускает суда в штатном режиме. Рейсы отменяют или переносят сами компании», - пояснили ИА «24.kg» в «Манасе».

В ОАО добавили, что на данный момент все вылеты совершаются по расписанию. Сегодня вылет самолетов задержали только в аэропорту Оша из-за густого тумана. Отменили три рейса в Бишкек.