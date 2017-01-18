Дача СУ. Поселок, которого вроде бы нет

Возле аэропорта «Манас» произошла трагедия – разбился грузовой турецкий самолет. Власти Кыргызстана мало того что с опозданием отреагировали на ЧП, но и не знают об истинном названии поселка Дача СУ, то и дело коверкая его название.

Жогорку Кенеш и различные министерства переиначили название в Дача-Суу. Первый вице-премьер-министр Мухамметкалый Абулгазиев и полномочный представитель правительства в Чуйской области Бактыбек Кудайбергенов называют его «Аэрофлот», многие - «Авиатор».

Не могут чиновники определиться и с законностью построек.

Мнения разделились

Бактыбек Кудайбергенов заявил, что дома в дачном поселке построили законно, еще в советские времена. «Это не самозахватчики, дачи не входят в охранную зону. Люди жили законно, но у них не было прописки», - сказал он.

Разрушенные в результате крушения «Боинга-747» дома в дачном поселке у аэропорта «Манас» на прежнем месте восстанавливать не будут.

«По-моему, вопрос решен. Сегодня мы уточним, кто из погибших был владельцем домов, а кто просто снимал жилье. Над этим работают сотрудники Госрегистра, органы архитектуры, представители айыл окмоту, - сказал он. Дачи, еще раз повторю, законные. Вопрос - законно ли проживали в них люди, которые погибли. А так на сообщество есть красная книга».

Глава парламентского комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству Марат Аманкулов, напротив, заявил ИА «24.kg», что дачи построены с нарушениями.

«Нарушение санитарной и охранной зон есть. Дома расположены в непосредственной близости к взлетно-посадочной полосе. Ранее это был дачный поселок. Сейчас он превратился в село с постоянными жителями. Вопрос нужно решить. К сожалению, пока не случится трагедия, ничего не предпринимается. Из случившегося нужно извлекать уроки. В Бишкеке и Чуйской области много локальных незаконных поселений в охранной зоне, вблизи газопровода, мусорного полигона, скотомогильника. Все имеет свои последствия», - считает депутат.

По информации заместителя министра здравоохранения Амангельды Мурзалиева, поселок не входит в генеральный план застройки. Земля выделена под дачи, поэтому предполагается, что проживать там постоянно люди не будут.

Сносить нельзя оставить

В правительстве Кыргызстана решают вопрос о сносе дач. По словам первого вице-премьер-министра Мухамметкалыя Абулгазиева, изначально поселок создавали для временного проживания граждан. Красных книг у людей нет.

О какой красной книге тогда говорит глава Чуйской области?

Не владеет информацией и глава Государственной регистрационной службы Тайырбек Сарпашев.

По его словам, Департамент кадастра и регистрации прав на недвижимое имущество при ГРС только готовит данные о земельных участках. «Их более четырехсот. Пока ничего не могу сказать. Подробности будут в течение двух дней», - заявил он ИА «24.kg».

В 1986 году постановлением Совета министров Киргизской ССР работникам гражданской авиации выделили 20,4 гектара земли под дачи. Садоводческое товарищество называлось «Аэрофлот». Каждый участок составлял около 4 соток.

В настоящее время в поселке 427 участков, на которых 315 домов, из них только 265 жилые. 112 участков пустуют.

До трагедии в Дача СУ проживали 1 тысяча 430 человек: 483 мужчины, 514 женщин, 433 несовершеннолетних, из них 296 - учащиеся.

При крушении самолета разрушено 30 домов: 12 полностью, 18 повреждены. Большинство жителей поселка – внутренние мигранты. У них нет жилья, они арендовали дома.

Владелец пяти домов, разрушенных в результате авиакатастрофы, Юрий Андреев рассказал ИА «24.kg», что у него есть документы на строения. У большинства владельцев они также в наличии.

«У кого-то бумаг на строительство не было. Но в документах, которые у нас есть, не указано, что это должна быть дача. Такого термина нет. В красной книге определены параметры участка, а в техпаспорте указано: строение», - пояснил он.





Есть ли нарушение?

По данным Госагентства архитектуры, строительства и ЖКХ, участок планировалось застроить дачными домиками, а индивидуальное строительство было запрещено, так как территория входила в охранную зону взлетно-посадочной полосы, которая составляет 3 километра . Управление архитектуры Сокулукского района документов на строительство жилых домов не выдавало.

Садоводческое товарищество «Аэрофлот» расположено с западной стороны аэропорта «Манас» на расстоянии 380 метров , вдоль автотрассы Бишкек – Камышановка.

Схема застройки разработана в 1986 году Сокулукской производственной хозрасчетной группой. По данным Сокулукского Госрегистра, на территории дачного кооператива 425 участков, выдано 128 правоустанавливающих документов, построено 177 дачных дома.

Согласно предоставленной специалистами аэропорта «Манас» схеме, зона ограниченной застройки (где запрещено строительство жилых и общественных зданий и сооружений) составляет 3,2 километра . Участки в эту территорию не входят.

Главный архитектор Сокулукского района Бекболот Джанузаков подтвердил, что охранная зона не нарушена, поселок не вышел за рамки очерченных границ. Разрешительных документов владельцам не выдавали, так как капитальная застройка не предполагалась.

Однако владельцы участков опровергают эту информацию. «Наша семья получила участок на 1-й улице в 1986 году. Одновременно поднимали дома владельцы участков в поселках Труд, Медик, Текстильщик, а дальше были жилые бараки СУ. Запретов на строительство домов не было. Наши участки расположились на заградительной лесополосе. Нам пришлось выкорчевать 28 тополей на четырех сотках, - рассказала местная жительница. – Дачный массив давно является жилым, так как с 2000-х годов разрешена прописка».

Для чиновников же не существует этого поселка и проживающих там кыргызстанцев. Они путаются в его названии, не знают, сколько там живет людей и на каких основаниях, забывая об одном: нельзя жить впритык к взлетно-посадочной полосе.

Правительство обещает предоставить другие участки. Однако до сих пор не известно, кто получит землю – владельцы разрушенных домов или те, кто в них проживал.

А сколько в Кыргызстане еще поселков, которых как бы нет? И пока не случится беда, власти не замечают их проблем.