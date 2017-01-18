Крушение «Боинга-747». На спецсчет МЧС поступило 2 миллиона 395 тысяч сомов

По состоянию на 13.00 18 января на специальный счет МЧС поступило 2 миллиона 395 тысяч 659 сомов, деньги продолжают поступать. Об этом сообщила пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций.

В МЧС напоминают, что все желающие физические и юридические лица могут оказать финансовую помощь пострадавшим в результате авиакатастрофы по нижеуказанным реквизитам:

Счет номер 4407012100007868

Банк Центральное казначейство МФ КР

БИК 440001

Код платежа 14238900

Ош, улица Моминова, 11

ОКПО 22710535

ИНН 00103200110150

Код УГНС 032 по Ошу

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«На данный расчетный счет можно перечислять в любой валюте — сом, рубль, тенге, доллар, евро, юань и другие. Ответственным лицом по спецсчету от МЧС КР является начальник управления финансов, бухгалтерского учета и отчетности подполковник Алмаз Эргешов, его телефоны 0770 022 022, рабочий телефон (0312) 54 79 01», – говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что жители Бишкека для пострадавших в результате авиакатастрофы собрали более девяти тонн гуманитарной помощи. Кроме того, от жителей столицы наличными поступило 98 тысяч 290 сомов, которые перечислены в общий счет МЧС, созданный для приема средств в помощь пострадавшим.