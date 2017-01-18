Крушение «Боинга-747». На спецсчет МЧС поступило 2 миллиона 395 тысяч сомов

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По состоянию на 13.00 18 января на специальный счет МЧС поступило 2 миллиона 395 тысяч 659 сомов, деньги продолжают поступать. Об этом сообщила пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций.
В МЧС напоминают, что все желающие физические и юридические лица могут оказать финансовую помощь пострадавшим в результате авиакатастрофы по нижеуказанным реквизитам:
Счет номер 4407012100007868
Банк Центральное казначейство МФ КР
БИК 440001
Код платежа 14238900
Ош, улица Моминова, 11
ОКПО 22710535
ИНН 00103200110150
Код УГНС 032 по Ошу
«На данный расчетный счет можно перечислять в любой валюте — сом, рубль, тенге, доллар, евро, юань и другие. Ответственным лицом по спецсчету от МЧС КР является начальник управления финансов, бухгалтерского учета и отчетности подполковник Алмаз Эргешов, его телефоны 0770 022 022, рабочий телефон (0312) 54 79 01», – говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что жители Бишкека для пострадавших в результате авиакатастрофы собрали более девяти тонн гуманитарной помощи. Кроме того, от жителей столицы наличными поступило 98 тысяч 290 сомов, которые перечислены в общий счет МЧС, созданный для приема средств в помощь пострадавшим.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/43447/