Крушение «Боинга-747». Уголь готовы завезти, но в домах нет печек

Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования готов обеспечить пострадавших в результате крушения «Боинга-747» углем, но в домах нет печек. Об этом ИА «24.kg» сообщил глава ГКПЭН Дуйшенбек Зилалиев.

Крушение «Боинга-747». Поминутная хронология Подробнее

По его словам, комитет готов обеспечить жителей поселка углем в полной мере. Однако только 4 дома имеют печное отопление. Остальные отапливаются электричеством.

Пользователи социальных сетей просят обеспечить жителей углем и дровами. Кроме того, они жалуются на отсутствие электричества.

Как рассказал глава Национального энергохолдинга Айбек Калиев, электроснабжение поселка восстановлено. Без света остаются лишь строения, где работают специалисты.