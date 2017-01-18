Крушение «Боинга-747». Уголь готовы завезти, но в домах нет печек

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Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования готов обеспечить пострадавших в результате крушения «Боинга-747» углем, но в домах нет печек. Об этом ИА «24.kg» сообщил глава ГКПЭН Дуйшенбек Зилалиев.
По его словам, комитет готов обеспечить жителей поселка углем в полной мере. Однако только 4 дома имеют печное отопление. Остальные отапливаются электричеством.
Пользователи социальных сетей просят обеспечить жителей углем и дровами. Кроме того, они жалуются на отсутствие электричества.
Как рассказал глава Национального энергохолдинга Айбек Калиев, электроснабжение поселка восстановлено. Без света остаются лишь строения, где работают специалисты.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/43448/