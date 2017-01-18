Крушение «Боинга-747». Найден второй «черный ящик»

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На месте падения турецкого грузового самолета найден второй «черный ящик». Об этом ИА «24.kg» сообщил министр транспорта и дорог Жамшитбек Калилов.
По его словам, бортописцы переданы специалистам МАК. «Ящики» переправят в Москву для расшифровки. «Если не удастся считать с них информацию, то они будут переданы во Францию или США, поскольку борт произведен в Америке», - добавил Жамшитбек Калилов.
Он подчеркнул, что эксперты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) приступили к осмотру места крушения. Они разделились на три группы. На месте 300 спасателей МЧС.
Уточняется, что пока эксперты не закончат видеосъемку и описание места происшествия, инженерная техника к работе не привлекается.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/43449/