Крушение «Боинга-747». Найден второй «черный ящик»

На месте падения турецкого грузового самолета найден второй «черный ящик». Об этом ИА «24.kg» сообщил министр транспорта и дорог Жамшитбек Калилов.

По его словам, бортописцы переданы специалистам МАК. «Ящики» переправят в Москву для расшифровки. «Если не удастся считать с них информацию, то они будут переданы во Францию или США, поскольку борт произведен в Америке», - добавил Жамшитбек Калилов.

Он подчеркнул, что эксперты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) приступили к осмотру места крушения. Они разделились на три группы. На месте 300 спасателей МЧС.

Уточняется, что пока эксперты не закончат видеосъемку и описание места происшествия, инженерная техника к работе не привлекается.