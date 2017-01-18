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Крушение «Боинга-747». Найден второй «черный ящик»

18/01/17 14:25, Бишкек – ИА «24.kg», Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

На месте падения турецкого грузового самолета найден второй «черный ящик». Об этом ИА «24.kg» сообщил министр транспорта и дорог Жамшитбек Калилов.

 

По его словам, бортописцы переданы специалистам МАК. «Ящики» переправят в Москву для расшифровки. «Если не удастся считать с них информацию, то они будут переданы во Францию или США, поскольку борт произведен в Америке», - добавил Жамшитбек Калилов.  

 

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Он подчеркнул, что эксперты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) приступили к осмотру места крушения. Они разделились на три группы. На месте 300 спасателей МЧС.

 

Уточняется, что пока эксперты не закончат видеосъемку и описание места происшествия, инженерная техника к работе не привлекается. 

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43449/

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