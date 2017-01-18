Крушение «Боинга-747». К медикам обратились пациенты с отравлением керосином и переохлаждением

На месте крушения «Боинга-747» установлена палатка медицинской службы, в ней задействована одна бригада экстренной медицинской помощи Национального госпиталя.

По данным Минздрава, развернута мобильная клиника в населенном пункте (работают кардиолог, терапевт, педиатр и психолог).

По словам координатора по обеспечению и организации медицинской помощи пострадавшим Тилека Жантайбекова, на 12 часов 18 января за медицинской помощью обратились 129 человек.

В том числе с ситуационным синдромом - 34 пациента, с диагнозом «Гипертонический криз» - 34, отравление керосином - 1, ожог легкой степени – 1, с переохлаждением - 4, ОРВИ - 12, с диагнозом «острый бронхит» - 4, острая кишечная инфекция – 2, остеохондроз – 1, коронарная болезнь сердца – 2, с беременностью - 3.

За два дня бригада отделения экстренной медицинской помощи Национального госпиталя обслужила 7 больных из числа местного населения, оказала помощь родственникам погибших с диагнозом «ситуационный невроз».

Напомним, турецкий самолет разбился 16 января в 7.31 при заходе на посадку. Лайнер не вписался во взлетно-посадочную полосу и упал на поселок Дача СУ. Погибли 38 человек, еще 16 пострадали, 12 из них остаются в больницах.