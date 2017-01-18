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74-я годовщина прорыва блокады Ленинграда. В Бишкеке прошел митинг-реквием

18/01/17 15:27, Бишкек – ИА «24.kg», Суйунбек ШАМШИЕВ

По случаю 74-й годовщины прорыва блокады Ленинграда во время Великой Отечественной войны в Бишкеке прошел митинг-реквием.

 

Почтить память героев этой трагической страницы в истории ВОВ на мемориал блокадников Ленинграда в парке Победы имени Дайыра Асанова в столице пришли сами участники тех событий, посол России в Кыргызстане, представители Октябрьской районной администрации столицы, школьники, студенты.

 

 

Как рассказала секретарь Кыргызского общества блокадников Светлана Аристова, в нашей республике день прорыва отмечается ежегодно, торжества проводят в этом же парке.

 

«Поскольку членов общества становится все меньше и меньше, мы хотим эстафету исторической памяти передать молодому поколению. Сегодня участники тех событий будут читать стихи, чтобы детям показать образец их мужества, духа, вдохновения, нравственности и патриотизма», - сказала она.

 

Как она отметила, на сегодня в КР из 5 тысяч эвакуированных сюда блокадников проживают около 30, которые могут самостоятельно ходить.

 

«Они приравнены к участникам Великой Отечественной, и государство уделяет им хорошее внимание», - сказал она.       

 

На митинге-реквиеме присутствовала и председатель общества Анна Кутанова, которая в 12 лет была награждена медалью «За оборону Ленинграда».

 

 

«Сегодня для нас исключительный праздник – прорыв блокады. В годы войны сразу повзрослели и многие работы взяли на свои плечи. Когда начался голод, получали хлеб по карточкам, а когда оказались в полном окружении, съели все, что можно было, - кошек, клей и даже ели просто землю, она была похожа на творог, но жирная и черная. Мама ездила за город и привозила вот эту землю, это было ужасно», - вспомнила те страшные дни Анна Кутанова. 

 

 

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43456/

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