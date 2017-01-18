Таласские школы начали подключать к электричеству

В Таласской области школы начали подключать к электричеству. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

Отметим, сегодня в ЖК заявили о том, что четыре школы отключили от электричества за долги.

«В настоящее время ведутся работы по возобновлению подачи электричества в школы Манасского и Таласского районов, которые были обесточены в целях снижения задолженности органов местного самоуправления перед ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания». Такое решение принято на основании гарантии об оплате, данной органами местного самоуправления», - отметили в Минобразования.

Образовательные учреждения продолжат учебный процесс в обычном режиме.

Министерство 30 декабря 2016 года направило письмо в полномочное представительство правительства КР в Таласской области с просьбой усилить контроль образовательных учреждений по вопросам бесперебойного обеспечения электроэнергией.