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Таласские школы начали подключать к электричеству

18/01/17 16:11, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

В Таласской области школы начали подключать к электричеству. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

 

Отметим, сегодня в ЖК заявили о том, что четыре школы отключили от электричества за долги.  

 

«В настоящее время ведутся работы по возобновлению подачи электричества в школы Манасского и Таласского районов, которые были обесточены в целях снижения задолженности органов местного самоуправления перед ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания». Такое решение принято на основании гарантии об оплате, данной органами местного самоуправления», - отметили в Минобразования.

 

  • Образовательные учреждения продолжат учебный процесс в обычном режиме.

 

Министерство 30 декабря 2016 года направило письмо в полномочное представительство правительства КР в Таласской области с просьбой усилить контроль образовательных учреждений по вопросам бесперебойного обеспечения электроэнергией.

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43463/

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