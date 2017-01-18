Крушение «Боинга-747». На спецсчет МЧС поступило более 4 миллионов сомов

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На специальный счет МЧС Кыргызстана в помощь семьям погибших и пострадавших в результате крушения турецкого транспортного самолета «Боинг-747» поступило более 4 миллионов сомов.
Министерство уточняет, что все желающие физические и юридические лица могут оказать финансовую помощь по нижеуказанным реквизитам:
Счет номер 4407012100007868
Банк Центральное казначейство МФ КР
БИК 440001
Код платежа 14238900
По Ошу: ул.Моминова, 11
ОКПО 22710535
ИНН 00103200110150
Код УГНС 032 по Оша
На данный расчетный счет можно перечислять средства в любой валюте.
Ответственным лицом по спецсчету от МЧС КР является начальник управления финансов, бухгалтерского учета и отчетности подполковник Алмаз Эргешов. Тел. 0770 022 022, рабочий телефон (0312) 54 79 01.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/43466/