Крушение «Боинга-747». На спецсчет МЧС поступило более 4 миллионов сомов

На специальный счет МЧС Кыргызстана в помощь семьям погибших и пострадавших в результате крушения турецкого транспортного самолета «Боинг-747» поступило более 4 миллионов сомов.

Министерство уточняет, что все желающие физические и юридические лица могут оказать финансовую помощь по нижеуказанным реквизитам:

Счет номер 4407012100007868

Банк Центральное казначейство МФ КР

БИК 440001

Код платежа 14238900

По Ошу: ул.Моминова, 11

ОКПО 22710535

ИНН 00103200110150

Код УГНС 032 по Оша

На данный расчетный счет можно перечислять средства в любой валюте.

Ответственным лицом по спецсчету от МЧС КР является начальник управления финансов, бухгалтерского учета и отчетности подполковник Алмаз Эргешов. Тел. 0770 022 022, рабочий телефон (0312) 54 79 01.