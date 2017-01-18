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Крушение «Боинга-747». На спецсчет МЧС поступило более 4 миллионов сомов

18/01/17 16:30, Бишкек – ИА «24.kg», Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

На специальный счет МЧС Кыргызстана в помощь семьям погибших и пострадавших в результате крушения турецкого транспортного самолета «Боинг-747» поступило более 4 миллионов сомов.

 

Министерство уточняет, что все желающие физические и юридические лица могут оказать финансовую помощь по нижеуказанным реквизитам:

 

Счет номер  4407012100007868

Банк Центральное казначейство МФ КР

БИК 440001

Код платежа  14238900

 

По Ошу: ул.Моминова, 11

 

ОКПО 22710535

ИНН 00103200110150

Код УГНС 032 по Оша

 

На данный расчетный счет можно перечислять средства в любой валюте.

 

Ответственным лицом по спецсчету от МЧС КР является начальник управления финансов, бухгалтерского учета и отчетности подполковник Алмаз Эргешов. Тел. 0770 022 022, рабочий телефон (0312) 54 79 01.

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43466/

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