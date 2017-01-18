Монету памяти Семенова-Тян-Шанского выпустили в России

Центральный банк России выпустил монету памяти выдающегося географа П.П.Семенова-Тян-Шанского. Об этом сообщается на его сайте.

Отмечается, что в обращение выпущена серебряная монета номиналом 2 рубля «190-летие со дня рождения географа П.П.Семенова-Тян-Шанского» серии «Выдающиеся личности России».

Монета имеет форму круга диаметром 33,0 мм . С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант. Масса драгоценного металла 15,55 грамма, проба сплава 925, каталожный №5110-0148.

На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба России, имеются надписи: «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», «БАНК РОССИИ», номинал монеты — «2 РУБЛЯ» и дата — «2017 г.», обозначение металла по периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Московского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

На оборотной стороне монеты расположены рельефное изображение П.П.Семенова-Тян-Шанского на фоне гор и контурные изображения всадников на лошади и верблюде, имеются вверху по окружности надпись «П.П.СЕМЕНОВ-ТЯН-ШАНСКИЙ», внизу справа — даты в две строки «1827», «1914».

Боковая поверхность монеты рифленая. Монета изготовлена качеством «пруф» и тиражом в 3 тысячи штук.