Визит известного оратора Ника Вуйчича в Кыргызстан отложили на весну

Визит известного австралийского оратора Николаса Джеймса Вуйчича в Кыргызстан откладывается на весну. Об этом ИА «24.kg» сообщил глава общественного фонда «Защита прав детей-сирот в Кыргызстане» Игорь Беляев.

Ранее сообщалось, что поездка состоится в феврале 2017 года.

«Мы получили официальное подтверждение. Но точную дату визита пока не можем озвучить. Для реализации проекта мы ищем деньги, чтобы покрыть 60 процентов от суммы гонорара и внести предоплату. Сумму тоже не можем разглашать. Мы уже разработали коммерческое предложение для наших бизнесменов и партнеров», - сказал Игорь Беляев.

Он добавил, что выручка от продажи билетов пойдет на социальные проекты, поддержку детей-сирот.

Ранее Игорь Беляев говорил, что для Ника Вуйчича необходимо найти спецмашину с пандусом, чтобы в нее могла заезжать инвалидная коляска. Нужен и гостиничный номер с низкой кроватью.

Планируется, что в Бишкеке оратор выступит с двухдневным мотивационным тренингом. Часть бесплатных билетов фонд обещал предоставить малоимущим и инвалидам, детям-сиротам.

Ник Вуйчич – 34-летний австралийский мотивационный оратор, меценат и писатель, родившийся без четырех конечностей вследствие редкого генетического заболевания.