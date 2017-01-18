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Визит известного оратора Ника Вуйчича в Кыргызстан отложили на весну

18/01/17 18:27, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

Визит известного австралийского оратора Николаса Джеймса Вуйчича в Кыргызстан откладывается на весну. Об этом ИА «24.kg» сообщил глава общественного фонда «Защита прав детей-сирот в Кыргызстане» Игорь Беляев.

 

Ранее сообщалось, что поездка состоится в феврале 2017 года.

 

«Мы получили официальное подтверждение. Но точную дату визита пока не можем озвучить. Для реализации проекта мы ищем деньги, чтобы покрыть 60 процентов от суммы гонорара и внести предоплату. Сумму тоже не можем разглашать. Мы уже разработали коммерческое предложение для наших бизнесменов и партнеров», - сказал Игорь Беляев.

 

Он добавил, что выручка от продажи билетов пойдет на социальные проекты, поддержку детей-сирот.

 

Ранее Игорь Беляев говорил, что для Ника Вуйчича необходимо найти спецмашину с пандусом, чтобы в нее могла заезжать инвалидная коляска. Нужен и гостиничный номер с низкой кроватью.

 

Планируется, что в Бишкеке оратор выступит с двухдневным мотивационным тренингом. Часть бесплатных билетов фонд обещал предоставить малоимущим и инвалидам, детям-сиротам.

 

Ник Вуйчич – 34-летний австралийский мотивационный оратор, меценат и писатель, родившийся без четырех конечностей вследствие редкого генетического заболевания.

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43476/

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