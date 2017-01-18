Погода в Кыргызстане на 19-20 января: снега не будет

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По всей территории республики, кроме Джалал-Абадской области, 19-20 января без осадков.
В Бишкеке температура воздуха в четверг ночью -6…-4 градусов, а днем до +3. В пятницу днем будет теплее – до +8, ночью – до -4 градусов.
День увеличится до 9 часов 30 минут.
На дорогах гололедица. Ветер западный, 2-
В Джалал-Абадской области 19-20 января днем возможен слабый снег, в Ошской и Баткенской областях без осадков. Ночью в регионе -8…-3, днем до +7 градусов. Местами туман.
В Нарынской области в четверг-пятницу ожидается до -26 градусов ночью и до -16 градусов днем.
В Иссык-Кульской области температура воздуха ночью опустится до -10 градусов, днем +5.
В Таласской области ночью до -9, а днем до +5 градусов.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/43477/