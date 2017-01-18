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Крушение «Боинга-747». Тела пилотов отправляют в Турцию

18/01/17 18:49, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

Тела трех погибших в результате крушения «Боинга-747» пилотов отправляют в Турцию. Об этом ИА «24.kg» сообщил министр транспорта и дорог Жамшитбек Калилов.

 

По его словам, груз-200 отправят из аэропорта «Манас».

 

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Напомним, турецкий самолет разбился 16 января в 7.31 при заходе на посадку. Лайнер не вписался во взлетно-посадочную полосу и упал на поселок Дача СУ. Погибли 38 человек, в том числе 4 пилота.

 

Накануне заявили, что обнаружено тело четвертого пилота.

 

«Однако оно сильно обгорело и находится в морге. Идет опознание. От наших граждан информации о пропавших или ненайденных родственниках нет. Поэтому мы подозреваем, что это четвертый член экипажа», - сказал Жамшитбек Калилов.

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43478/

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