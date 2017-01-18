Крушение «Боинга-747». Тела пилотов отправляют в Турцию

Тела трех погибших в результате крушения «Боинга-747» пилотов отправляют в Турцию. Об этом ИА «24.kg» сообщил министр транспорта и дорог Жамшитбек Калилов.

По его словам, груз-200 отправят из аэропорта «Манас».

Напомним, турецкий самолет разбился 16 января в 7.31 при заходе на посадку. Лайнер не вписался во взлетно-посадочную полосу и упал на поселок Дача СУ. Погибли 38 человек, в том числе 4 пилота.

Накануне заявили, что обнаружено тело четвертого пилота.

«Однако оно сильно обгорело и находится в морге. Идет опознание. От наших граждан информации о пропавших или ненайденных родственниках нет. Поэтому мы подозреваем, что это четвертый член экипажа», - сказал Жамшитбек Калилов.